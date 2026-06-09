اختتام الزيارة الرسمية لوفد النيابة العامة الفيتنامية إلى أذربيجان

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

قام وفد برئاسة المدعي العام الفيتنامي نغوين تيين بزيارة عمل إلى أذربيجان بدعوة من المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة ان الوفد استقبل خلال الزيارة من قبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف بحضور المدعي العام كامران علييف. وأكد الجانبان وجود علاقات صداقة بين البلدين، مشيرين إلى توافر فرص مواتية لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها.

كما التقى الوفد برئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا حيث جرى استعراض تاريخ تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين والتعبير عن الارتياح إزاء الديناميكية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات. وتم بحث تجربة التعاون بين البرلمان وأجهزة النيابة العامة في مجالات إعداد التشريعات وتطويرها.

وضمن برنامج الزيارة، زار الوفد المحكمة الدستورية لجمهورية أذربيجان حيث قدم رئيس المحكمة فرهاد عبد الله ييف عرضا حول نشاط المحكمة والضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في أذربيجان. وأشار إلى الدور النشط الذي تؤديه النيابة العامة الأذربيجانية في تقديم الطلبات المتعلقة بتفسير التشريعات.

وشكلت اللقاءات التي عقدت خلال الزيارة فرصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وزار الوفد مركز "آسان خدمة" رقم 7 واطلع على بيئة العمل فيه ونموذج الخدمات القائم على رضا المواطنين وآليات الإدارة الرقمية وتقديم الخدمات السريعة. وقدم رئيس الوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية أولفي مهدييف شرحا مفصلا حول مراكز "آسان خدمة" التي أُنشئت بمبادرة من الرئيس إلهام علييف والابتكارات المطبقة فيها.

كما تعرف أعضاء الوفد على التراث الثقافي والروحي الغني للشعب الأذربيجاني، بما في ذلك مركز حيدر علييف.

وفي ختام البرنامج، انتهت الزيارة الرسمية لوفد النيابة العامة الفيتنامية إلى أذربيجان.