لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يشاركون في كأس العالم

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

يشارك لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون في بطولة كأس العالم للفئات العمرية 8 و10 و12 عاما التي ستقام في مدينة باتومي في جورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد الشطرنج أن فريق البلد يضم ضياء قبادوف ونورلان غنيزاده وصفاء همتوف وأتيلا أورمان وأمينة أمانزاده ونورجان طاهروفا ومهربان أحمدلي وساده كول أفندي.

ومن المقرر تنظيم البطولة في الفترة ما بين 15 - 28 يونيو.