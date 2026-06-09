بدء حصاد التبغ في منطقة الشمال الغربي

زاقاتالا، 10 يونيو، (أذرتاج)

قامت شركة "أذرتوتون" في الموسم الحالي بزراعة تبغ من نوع "فيرجينا بونوتيكي" على مساحة 813 هكتار في ولايات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأوغوز وقد بدأ بالفعل حصاد أوراق التبغ الأخضر في المزارع.

في اليوم الأول من الموسم، استلمت مراكز إنتاج ومعالجة التبغ التابعة للشركة في المنطقة 17.9 طنا من التبغ الأخضر من المزارعين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الشركة أن 8.8 أطنان من التبغ تم استلامها من منتجي ولاية بالاكن و7 أطنان من شاكي و2.1 طن من زاقاتالا في اليوم الأول.

كما ذكرت الشركة أنه تم توقيع عقود مع 35 مزارعا مرتبطا بإنتاج التبغ هذا العام حيث بلغت المساحة المزروعة وفق هذه العقود 390.2 هكتار. وفي الوقت نفسه، قامت الشركة نفسها بزراعة التبغ على مساحة 422.8 هكتار في منطقة الشمال الغربي خلال الموسم الحالي.

ويستمر حاليا إلى جانب الحصاد أعمال الزراعة والعناية بالمحاصيل، بما في ذلك الري والحراثة.