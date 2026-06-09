وزير الرياضة الصربي: التعاون مع أذربيجان على أعلى مستوى

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الرياضة الصربي زوران غاييتش في مقابلة مع مراسلة وكالة أذرتاج بأن الهدف من زيارته باكو يتمثل في مواصلة التعاون بين وزارتي الرياضة في البلدين.

وأكد أن علاقاته مع نظيره الأذربيجاني فريد غائبوف على أعلى مستوى.

وأشار الوزير الصربي إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادات المصارعة والملاكمة وغيرها وتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأولى غاييتش أهمية خاصة لتوسيع التعاون في مجال رياضة الأطفال والمدارس، معتبراً أنه من الممكن إقامة تعاون مثمر بين اتحاد الرياضة المدرسية الصربي والجهة المعنية في أذربيجان.

وأضاف أن افتتاح المركز الوطني للكرة الطائرة في صربيا سيسمح بدعوة الرياضيين الأذربيجانيين.

وأشاد غاييتش بقوة أذربيجان في الرياضات القتالية مثل المصارعة والملاكمة والجودو وصربيا في رياضات الفرق مثل الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الماء.

واستذكر بذكريات جميلة الفترة التي عمل فيها مدرباً لناديي "ربطه" و"تيليكوم" لكرة الطائرة في أذربيجان، مؤكداً أن لديه أصدقاء هناك حتى اليوم.