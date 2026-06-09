المنتخب الأذربيجاني يفوز على سان مارينو وديًا

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

خاض المنتخب الأذربيجاني الذي يقيم معسكراً تدريبياً في النمسا مباراته الودية الثانية أمام منتخب سان مارينو وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب هالاداش في مدينة سومباتهي الهنغارية بفوز أذربيجان 2-1 بقيادة المدرب أيخان عباسوف.

وسجل الهدفين رحمن طاش طميروف ورأفت داداشوف.

وكان المنتخب الأذربيجاني قد خسر مباراته الودية الأولى أمام مالطة يوم 5 يونيو بنتيجة 0-2.