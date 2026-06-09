منتخب أذربيجان للسيدات يفوز على مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أجرى المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم للسيدات مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم bفي المجموعة الثالثة من المستوى سي الثالث واجه المنتخب نظيره مقدونيا الشمالية خارج أرضه على ملعب "بيتار ميلوشيفسكي" في مدينة بيتولا وانتهت المباراة بفوز أذربيجان 3-1.

وتحتل هنغاريا المركز الأول في المجموعة برصيد 16 نقطة بينما يحتل أذربيجان المركز الثاني برصيد 12 نقطة.