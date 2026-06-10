وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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تحذير من ترامب: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فاستستمت الضربات على إيران

تحذير من ترامب: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فاستستمت الضربات على إيران

واشنطن، 11 يونيو، (أذرتاج)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع مراسل قناة "فوكس نيوز" تري يينغست بانه تابع الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران من غرفة العمليات.

أفادت وكالة أذرتاج انه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين الليلة الماضية وإنهم طلبوا منه وقف عمليات القصف.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القصف يتوقف قريبا، لكنه أكد أنه في حال عدم توقيعهم على الاتفاق، فإن عمليات القصف تستمر.

ووصف ترامب ذلك بأنه أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرضا للانتهاك في تاريخ العالم.

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