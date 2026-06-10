جثامين 4 مواطنين أذربيجانيين قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة في بحر آزوف تصل إلى وطنهم

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

وصلت إلى أرض الوطن في 10 يونيو جثامين 4 من المواطنين الأذربيجانيين الذين لقوا حتفهم جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينتي شحن في بحر آزوف.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية أنها تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر وأقارب المواطنين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة هذه المأساة.