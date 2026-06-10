وسائل إعلام: سكة حديد الحجاز ستصبح بديلا لمضيق هرمز

أنقرة، 11 يونيو، (أذرتاج)

ذكرت صحيفة "صباح" التركية في تعليقها على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا والمملكة العربية السعودية في الرياض لتوسيع شبكات النقل وتعزيز التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية أن إعادة تأهيل سكة حديد الحجاز التاريخية التي أنشأتها الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين، قد توفر بديلا مهما لعمليات نقل البضائع عبر مضيق هرمز.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو شارك في مراسم التوقيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تستند إلى تقييمات خبراء بشأن إعادة إحياء هذا الخط الحديدي الذي قد يتحول إلى أحد أهم مسارات التجارة واللوجستيات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يربط الخط الحديدي الجديد بين سوريا والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية، مع إمكانية تمديده حتى سلطنة عُمان بهدف إنشاء ممر بديل لمضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية ويتم إنشاء ممر تجاري جديد يربط الخليج بأوروبا.

ويُذكر أن خط سكة حديد الحجاز الذي يبلغ طوله 1322 كيلومتر ويمتد من دمشق إلى المدينة المنورة، تم بناؤه بين عامي 1900 و1908 خلال حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وكان الهدف منه ربط إسطنبول بالأراضي المقدسة عبر شبكة سكك حديد موحدة. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تقسيم الخط إلى عدة أجزاء وفقد أهميته تدريجيا.