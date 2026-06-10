حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

اندلع حريق في غرفة محرّكات ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي إم تي أو" ان حريقا نشب في غرفة المحركات في ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي صحار في سلطنة عمان اليوم الخميس.