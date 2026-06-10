باكو تستضيف المشاورات القنصلية الأولى بين أذربيجان والنمسا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

عُقدت الجولة الأولى من المشاورات القنصلية بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية النمسا في مدينة باكو 10 يونيو 2026.

وأفادت وزارة الخارجية بأن الوفد الأذربيجاني ترأسه رئيس دائرة الشؤون القنصلية إميل سفروف في حين ترأس الوفد النمساوي نائب المدير العام لشؤون القنصلية رينيه آمري.

واستعرض الجانبان خلال هذه المشاورات الوضع الحالي لآفاق التعاون القنصلي بين البلدين إضافة إلى بحث إمكانيات توقيع وثائق ثنائية جديدة ورقمنة الخدمات القنصلية.

كما أجرى الطرفان مناقشات مفصلة بشأن عدد من مشاريع الوثائق قيد النظر.

وشهد الاجتماع تبادل المعلومات حول أحدث المستجدات في المجال القنصلي، إلى جانب تبادل الآراء المقترحة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان والنمسا في مجالات المساعدة القانونية والتعليم والهجرة والعمل وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.