الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا إلى الفضاء

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة أنباء شينخوا الصينية انه تم إطلاق القمر الصناعي الساعة 3:30 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-5" وقد دخل مداره المحدد مسبقا بنجاح.

وسيُستخدم هذا القمر الصناعي بشكل رئيسي لإجراء اختبارات التحقق من تكنولوجيات الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 650 التي تنفذها سلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".