سفارة روسيا تدين تدنيس نصب تذكاري في غيومري

موسكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

أعربت سفارة الاتحاد الروسي في أرمينيا عن غضبها إزاء واقعة تدنيس نصب "أرمينيا الام" التذكاري الذي خُصص لذكرى أبطال الحرب العالمية الثانية في مدينة غيومري.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه البيان نُشر على قناة السفارة الروسية على "تلغرام".

وأعربت البعثة الدبلوماسية الروسية عن إدانتها الشديدة للحادث.

وأكدت السفارة أنها تتوقع من السلطات الأرمنية إجراء تقييم دقيق للحادث ومحاسبة المسؤولين عنه واتخاذ تدابير شاملة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية مستقبلا.

ويُذكر أنه في 10 يونيو قام مجهولون بنزع الحروف الذهبية التي تحمل أسماء المدن البطلة من نصب "أرمينيا الام" في مدينة غيومري.