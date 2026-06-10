وزير الزراعة الاذربيجاني: الزراعة قطاع استراتيجي يحتل مكانة خاصة في تنمية أذربيجان الاجتماعية والاقتصادية

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف في البرلمان الأذربيجاني حول المهام المنبثقة عن "برنامج الدولة لتنمية إنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030". إن الزراعة تُعدّ من القطاعات الاستراتيجية التي تحتل مكانة خاصة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأذربيجان. وأضاف أن القطاع الزراعي شكّل في عام 2025 نسبة 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اجتماع المشاورة الزراعية الذي عُقد في 25 مايو برئاسة الرئيس إلهام علييف، تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج جديد ومحدد وقصير الأمد. كما صدرت توجيهات بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الواردات وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية وجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.

وأشار إلى أن "برنامج الدولة لتنمية إنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للفترة 2026–2030" تم إعداده وفقًا للاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها بموجب المرسوم الصادر في 22 يوليو 2022.

وأضاف محمدوف أن نجاح البرنامج لا يعتمد فقط على الدعم المالي والمؤسسي، بل على إنشاء إطار قانوني حديث يتماشى مع التحديات الراهنة أيضا، مؤكدا أنه من المقرر تنفيذ مبادرات تشريعية وتنظيمية مهمة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية خلال الفترة المقبلة.