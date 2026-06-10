السويد تقترح حظر الحجاب في الأماكن العامة

ستوكهولم، 11 يونيو، (أذرتاج)

دعا حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني القومي المتطرف إلى حظر الحجاب وأغطية الرأس الإسلامية الأخرى في الأماكن العامة واصفا إياها بأنها "ملابس إسلامية".

صرّحت المتحدثة باسم الحزب لشؤون المساواة بين الجنسين سارة غيل لإذاعة "إيكوت" بأن مثل هذه الملابس غالبا ما تُعدّ رمزا للسيطرة والخضوع المفروضين على النساء.

وأضافت قائلة ردا على سؤال حول النساء اللواتي يرتدين الحجاب طوعا: "إذا أراد البعض ذلك، فهناك دول أخرى تُسمح فيها هذه الملابس".

وكان الحزب في السابق يدعو إلى حظر كامل للملابس الإسلامية مثل النقاب والبرقع، إلا أن "ديمقراطيو السويد" ذهبوا الآن إلى أبعد من ذلك، مقترحين حظر الحجاب أيضا الذي ترتديه العديد من النساء المسلمات في السويد.