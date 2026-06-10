سفيرة اليونان تتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

اطلعت سفيرة الجمهورية الهيلينية ماريا باباقونسطانتينو على أنشطة مراكز "أسان خدمت" والحلول المبتكرة المطبقة فيها.

وأحيطت السفيرة اليونانية علما مفصلا بمختلف جوانب فعاليات وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات بما فيه مراكز "أسان خدمت" المؤسسة بمبادرة الرئيس إلهام علييف والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية.

كما قدمت للسفيرة باباقونسطانتينو عروض خاصة بشأن نموذج "أسان خدمت" واستلفت إلى تصدير العلامة الذكية الأذربيجانية إلى أكثر من 30 بلداً عبر العالم في الوقت الحاضر.

وقيل إن الوكالة الحكومية حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمات العامة عام 2015 وجائزة الأمم المتحدة الخاصة في مجال تطوير الخدمات العامة باستخدام الإدارة الرقمية عام 2019 وجائزة خاصة عام 2023 في إطار برنامج "جائزة الإنجاز المتميز في الحكومة العالمية" حيث يتم الاعتراف بها على أنها "الخدمة العامة الأكثر تقدمًا في العالم".

كما قدمت للضيفة معلومات بالتفصيل حول فعاليات مشاريع مركز الحضانة والتسريع "إينولاند" و"أسان خدمت" المتنقل وشركة "آباد" ومركز الخط الساخن 108 وإذاعة الراديو والتلفزيون أسان ومركز "بيليم باكو".

وقيل إن "أسان خدمت" تلقت حتى اليوم أكثر من 85 مليون مراجعة عن المواطنين.

وأشادت السفيرة اليونانية تجربة "أسان خدمت" المتقدمة فيما جرت مناقشات بشأن مشاركة أذربيجان خبرتها مع جهات يونانية ذات الصلة.