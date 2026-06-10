وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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صندوق بوليلوق لتطوير العلاقات بين القوميات يقترح للرئيس الروسي منح عيد النوروز صفة وطنية شاملة

صندوق بوليلوق لتطوير العلاقات بين القوميات يقترح للرئيس الروسي منح عيد النوروز صفة وطنية شاملة

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

تقدّم "صندوق بوليلوق لتطوير العلاقات بين القوميات" في الاتحاد الروسي قبيل يوم روسيا بمبادرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها منح عيد النوروز صفة عيد وطني شامل في البلد.

أفادت وكالة أذرتاج أن رسالة الصندوق إلى الرئيس الروسي أشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار "سنة وحدة شعوب روسيا" وتنسجم مع أجندة الدولة في مجال الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي لشعوب البلاد.

ويرى الصندوق أن مثل هذه الخطوة قد تكون من أبرز قرارات "سنة وحدة شعوب روسيا".

وجاء في الرسالة أن "النوروز يُعد أحد أقدم أعياد شعوب أوراسيا. ووفقا للتقاليد الإثنوغرافية والصحفية، نشأ النوروز قبل أكثر من 3000 عام في منطقة ألتاي، مما يجعله أقدم من جميع الديانات الرئيسية. وفي التصور الحديث، يحتفظ بأهميته الثقافية والطبيعية والتقويمية والاجتماعية. وبالنسبة للعديد من شعوب روسيا يرتبط هذا العيد بالذاكرة التاريخية والتقاليد العائلية واحترام كبار السن وحسن الجوار والاستمرارية الثقافية".

وأشار الصندوق إلى أن النوروز لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط كعيد إقليمي أو إثني، بل إن معناه أوسع إذ يرتبط بأفكار التجدد والسلام والانسجام والضيافة والدعم المتبادل.

وأضاف أن اللغة والثقافة والذاكرة الشعبية وتقاليد الأعياد تشكّل معا فضاء موحدا للهوية الوطنية وبالتالي فإن الاعتراف بالنوروز على المستوى الوطني يمكن أن يكون استمرارا لسياسة الدولة في تعزيز التنوع الثقافي والوئام بين القوميات.

ويُحتفل بعيد النوروز في 21 مارس وهو يرمز إلى قدوم الربيع وتجدد الطبيعة. وتُصنّفه اليونسكو ضمن التقاليد الثقافية لعدد من الشعوب ويرتبط بقيم السلام والتضامن بين الأجيال والمصالحة وحسن الجوار. وقد أُدرج النوروز عام 2009 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية وفي عام 2010 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 مارس يوما دوليا للنوروز.

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