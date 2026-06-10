تنظيم جولة تأهيلية لمجموعة أخرى من أطفال أوكرانيا في غابالا وشاكي

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

نظمت وكالة الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان الأذربيجانية جولة ثقافية إلى مدينتي غابالا وشاكي لصالح 30 طفلاً تم جلبهم من أوكرانيا ضمن برنامج تأهيلي مستمر.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الأطفال زاروا مجمع طوفان داغ ومركز غابالا الأثري وقصر خانية شاكي ومجمع كروان سراي، مما أتاح لهم التعرف عن كثب على التراث الثقافي والتاريخي لأذربيجان.

ويشمل هذا البرنامج التأهيلي الممتد لـ10 أيام جلسات علاج جماعي وتمارين تأمل ويوغا وتدريبات نفسية واجتماعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار العاطفي للأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع.