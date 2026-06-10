وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان كليّة الطب ومستشفى جامعة قراباغ في خانكندي

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

قام وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موساييف مع وزير العلم والتعليم أمين أمر اللهيف بزيارة تفقدية شملت كلية الطب والعلوم الصحية ومستشفى جامعة قراباغ في 11 يونيو . وجاء في بيان وزارة الصحة أن الوزيرين اطلعا على البنية التحتية التعليمية والطبية للجامعة وشمل ذلك تفقد الفصول الدراسية ومختبرات البحوث ومركز المحاكاة الطبي ومجمع السكن الطلابي.

وعقد الوزيران اجتماعاً تفاعلياً مع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية، حيث ناقشا سبل تعزيز الكوادر الطبية الشابة وتطوير البحث العلمي، مؤكدين على الأهمية الاستراتيجية لنموذج "الجامعة والمستشفى المشترك" في بناء منظومة تعليمية وصحية متكاملة في منطقة قراباغ.