وفاة طفل متأثراً بإصابته في حريق مبنى سكني بمدينة جولفا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

توفي الطفل إميل جعفر أوغلو زينالوف المولود عام 2023 في مستشفى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، متأثراً بجراحه إثر حريق اندلع في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة جولفا.

وأبلغ مراسل وكالة أذرتاج بأن الضحية تم نقله في بادئ الأمر مع والدته فيدان دنيامين قيزي زينالوفا المولودة عام 2004 إلى مستشفى جولفا المركزي قبل تحويلهما إلى مستشفى الجمهورية نظراً لخطورة حالتهما، حيث فارق الطفل الحياة بينما تواصل الأم تلقي العلاج.

وتمكنت فرق الإطفاء والجهات المعنية من السيطرة على الحريق وإخماده، في حين باشرت السلطات المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.