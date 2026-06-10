البرلمان الأذربيجاني يناقش البرنامج الحكومي الجديد لتطوير الزراعة والثروة السمكية

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

استضاف المجلس الوطني الأذربيجاني (البرلمان) في 11 يونيو جلسة استماع عامة لمناقشة المهام الناشئة عن "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

وأفادت مراسلة وكالة أذرتاج بأن رئيس لجنة السياسات الزراعية طاهر رضايف ووزير الزراعة مجنون محمدوف أكدا في كلمتيهما أن البرنامج الجديد الذي تم إعداده بناءً على توجيهات الرئيس إلهام علييف يمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد وجذب المستثمرين.

وشهدت الجلسة تقديم عرض توضيحي من مدير مركز البحوث الزراعية رشاد حسينوف حول نمو الإنتاج خلال السنوات الـ10 الماضية والتحديات المناخية الراهنة.

كما ناقش رؤساء اللجان البرلمانية المختصة سبل تحديث التشريعات ورقمنة قطاع الثروة السمكية وتطوير إنتاج البذور، حيث تولى الوزير التعقيب على الاستفسارات والمقترحات المطروحة.