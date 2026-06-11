انطلاق مونديال 2026 بفوز المكسيك في مباراة الافتتاح

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها لأول مرة ثلاث بلاد هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، بمباراة الافتتاح للمجموعة الأولى بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وان اللقاء الذي أقيم على ملعب "أستيكا" في العاصمة مكسيكو بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو انتهى بفوز صاحب الأرض بنتيجة 2-0 وسجل الهدفين خوليان كينونيس وراؤول خيمينيز.

وشهدت المباراة طرد يايا سيتول وتيمبا زواني من جنوب إفريقيا وسيزار مونتيس من المكسيك، في حين تترقب المجموعة مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا ضمن البطولة التي تختتم في 19 يوليو المقبل.