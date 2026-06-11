ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم
واشنطن، 12 يونيو، (أذرتاج)
اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "أنهت الحرب" مع إيران، بعد أن أكد في وقت سابق الخميس، أن الجانبين اتفقا على "مذكرة تفاهم قوية للغاية" لوقف القتال.
وقال ترامب في تجمع عبر الإنترنت لدعم نائب حاكم ولاية جورجيا بيرت جونز المرشح لمنصب حاكم الولاية: "لا أعلم إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران وهم وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي وهو أمر أصررنا عليه".
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