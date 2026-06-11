انطلاق مشاورات إقليمية في إسماعيللي حول البرنامج الحكومي لتطوير القطاع الزراعي محدث

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

عُقد في مدينة إسماعيللي 12 يونيو مشاورات إقليمية لمنطقة داغليق شروان (الشروان الجبلية) الاقتصادية في إطار "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

ويشارك في الاجتماع مساعد الرئيس ومسؤولو الهيئات الحكومية والمزارعون ورجال الأعمال لمناقشة آليات الدعم الجديدة والاستخدام الفعال من الموارد المائية والأرضية وتطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع وصول المزارعين الى الخدمات الزراعية الحديثة بهدف تنسيق الجهود وضمان التنفيذ الفعال للتدابير الواردة في البرنامج .

واستعرض مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خالد أحدوف آليات الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى زيادة الإنتاجية والتحول إلى نموذج إنتاج مكثف وتنافسي وتوسيع قدرات التصنيع والتصدير.

ومن جانبها، أوضحت نائبة وزير الزراعة إلهامة قديموفا أن البرنامج يستهدف زيادة مساحات الري الحديث من 130 ألف هكتار إلى 300 ألف هكتار وتحديث أسطول الحصادات بإضافة 571 حصادة جديدة ورفع إنتاجية القمح إلى 50 قنطاراً للهكتار في المناطق المستهدفة.

وأضافت قديموفا أنه سيتم إنشاء صوامع غلال إضافية بسعة 150 ألف تن ومستودعات تبريد بسعة 100 ألف تن مع زيادة إنتاج الحليب بنسبة 11 في المائة ولحوم الماشية والأغنام بنسبة 21 في المائة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي السياق ذاته، أشار نائب رئيس وكالة موارد المياه إلهام بايراموف إلى أن مشروع إنشاء قناة شروان للري سيسهم في تحسين إمدادات المياه الى 112 ألف هكتار وجذب 116 ألف هكتار من الأراضي الجديدة للدورة الزراعية.

كما أعلن رئيس السلطة التنفيذية في إسماعيلي ناهض باقروف عن إنشاء مصنع لمعالجة الحليب في قرية إيوانوفكا بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين مانات.

وفي الختام، أعرب ممثلو المجمعات الزراعية عن استعدادهم لدعم أهداف البرنامج، بينما شدد أحدوف على أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات.