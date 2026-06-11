مشاورات إقليمية في كويكول حول البرنامج الحكومي لتطوير قطاع الزراعة والثروة السمكية محدث

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

عقدت في مدينة كويكول في 12 يونيو مشاورات إقليمية لمناقشة "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" المعتمد بمرسوم رئاسي صادر في 25 مايو 2026.

ويعقد الاجتماع بناءً على توجيهات الرئيس إلهام علييف بمشاركة مساعدي الرئيس ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية وممثلي السلطات المحلية والمزارعين ورجال الأعمال من ولايات طاشكسن وجورانبوي وكويكول وساموخ لاستعراض آليات الدعم الجديدة والاستخدام الفعال لموارد المياه والتربة وتطوير البنية التحتية اللوجستية.

واستعرض مساعد الرئيس الأذربيجاني شاهمار موسموف التوجيهات الرئاسية وآفاق التنمية الزراعية في المنطقة، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإنتاجية والربحية والتحول إلى نموذج تنموي مكثف والاستخدام الفعال للموارد المائية والتربة.

ومن جانبه، قدم نائب وزير الزراعة زؤور علييف عرضاً توضيحياً حول أولويات منطقة كنجة طاشكسن الاقتصادية التي تشمل رفع إنتاجية القمح وتحديث معدات الآليات الزراعية وتطبيق تقنيات التسوية بالليزر وتطوير البنية التحتية للتخزين والخدمات اللوجستية إضافة إلى آليات الدعم المالي والتمويل الميسر للمزارعين.

وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول لرئيس وكالة موارد المياه خيام محمدوف على الدور الحاسم للإمدادات المائية الموثوقة لتطوير قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية، مستعرضاً تدابير تحسين البنية التحتية للري.

كما تناول رئيس السلطة التنفيذية في ولاية كويكول وقار نوروزوف نمو الإنتاج الزراعي وتوسيع البساتين المكثفة في المنطقة.

وفي الختام، أعرب ممثلو الشركات الخاصة عن تقديرهم للدعم الحكومي الذي يعزز القدرة التنافسية، بينما شدد موسموف على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي لإحلال الواردات وتطوير سلاسل القيمة الزراعية.