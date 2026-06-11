عقد مشاورات إقليمية في أغداش لمناقشة البرنامج الحكومي لتطوير الزراعة لعام 2026-2030

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

انطلقت في مدينة أغداش 12 يونيو اليوم مشاورات إقليمية لمنطقة مركزي أران الاقتصادية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس إلهام علييف الصادرة في 25 مايو الماضي بشأن التنسيق الفعال والآليات المرنة لتنفيذ "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية ومزارعي ورجال أعمال ولاايات أغداش وجويتشاي وكوردمير وأوجار ويفلاخ وزرداب، حيث تم استعراض إصلاحات القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتية.

ووجّه مساعد رئيس الجمهورية زينال نقد علييف تكليفات صارمة للجهات المعنية لتعزيز التنسيق الميداني لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج، بينما عرض رئيس وكالة الموارد المائية زؤور ميكائيلوف خطط تحسين إمدادات المياه وأنظمة الري الحديثة والتحول الرقمي فيما تناول نائب وزير الزراعة سيمور سفرلي أولويات تطوير زراعة الحبوب والمزارع السمكية والفاكهة وتربية الماشية عبر آليات الدعم والتدريب المحسنة.

واختتم اللقاء بكلمة رئيس السلطة التنفيذية لأغداش أورخان حسينزاده مؤكداً بدء إعداد خطة العمل المشتركة مع وزارة الزراعة، فيما أعرب المزارعون عن تقديرهم للدعم الحكومي الذي يتيح فرصاً لتوسيع منشآتهم وزيادة الإنتاجية.