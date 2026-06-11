ترامب: من المرجح أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران في أوروبا

واشنطن، 12 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لقد توصلنا إلى اتفاق كبير لتسوية الحرب مع إيران وأصبحت الوثائق في مراحلها النهائية.

أفادت وكالة أذرتاج ان العملية ستُستكمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف ترامب: "من المرجح جدا أن يتم توقيع الاتفاق في أوروبا وهذا أمر رائع. والأهم من ذلك أن لدينا اتفاقا يقضي بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. وسنوقعه قريبا والوثائق أصبحت بالفعل في مرحلتها النهائية".