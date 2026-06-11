15 قتيلا و70 جريحا حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

ارتفع عدد القتلى في لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية إلى 3711 شخص، فيما بلغ عدد المصابين 11.483 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية ان الغارات الإسرائيلية أسفرت على جنوب لبنان منذ صباح اليوم الثلاثاء عن سقوط 15 قتيلا وإصابة أكثر من 40 شخصا.

كما أوضحت أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض تحت المباني المدمرة جراء القصف في مدينة تير والمناطق المحيطة بها. ولم يستبعد المسؤولون ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث.