خانكندي تستضيف حفل تقديم "بوابة المعارف للأطفال" التابعة لوكالة أذرتاج

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أُقيم في مدرسة نظامي الكنجوي الثانوية رقم 4 بمدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الارميني حفل تقديم "بوابة المعارف للأطفال" التابعة لوكالة أنباء أذربيجان أذرتاج.

واستهلت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وعزف النشيد الوطني، حيث أكد مدير المدرسة لقمان محمدوف في كلمته على الدور المحوري للبوابة في تعزيز مهارات البحث والمعرفة لدى الطلاب.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة قسم البوابة إرادة عيسايفا أن هذه المنصة الرقمية التي تأسست عام 2013 تهدف لتوفير بيئة إنترنت آمنة ومفيدة للأطفال عبر محتوى تعليمي وترفيهي يتضمن رسوماً متحركة وحكايات ومعلومات موسوعية باللغتين الأذربيجانية والروسية.

وشهدت الفعالية عرضاً مرئياً عن أقسام البوابة التفاعلية وتكريم الطلاب بهدايا تذكارية علماً بأن مبنى المدرسة قد أُعيد ترميمه بالكامل ضمن برنامج "العودة الكبرى" وافتتحه الرئيس إلهام علييف في 19 سبتمبر 2024.