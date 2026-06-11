مساعد الرئيس : البرنامج الحكومي الجديد يهدف إلى الانتقال للزراعة المكثفة

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاقتصادية والاجتماعية خالد أحدوف في كلمته خلال المشاورات الإقليمية لمنطقة داغليق شيروان الاقتصادية المنعقدة في ولاية إسماعيللي 12 يونيو اليوم أن تقديم الدعم المباشر للمزارعين يعدّ آلية أساسية لضمان الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن آليات الدعم الجديدة تحفز التخصص الإقليمي والاستخدام الفعال للموارد المائية والأرضية.

وأوضح أحدوف أن رصد الرئيس إلهام علييف ركود القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة وعدم رضاه عن ديناميكيات الإنتاج الحالية كان الدافع وراء إعداد "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" الذي يمثل خارطة طريق للتحول من النمو التوسعي إلى التطوير المكثف والمستدام.

وأضاف مساعد الرئيس أن البرنامج حدد أهدافاً واضحة تشمل توسيع نظم الري الحديثة ورفع إنتاجية القمح والقطن وتطوير البنية اللوجستية كالمستودعات المبردة، فضلاً عن زيادة إنتاج اللحوم والألبان وتربية الأحياء المائية.