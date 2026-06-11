مساعد الرئيس: النتائج الرئيسية للبرنامج الحكومي الجديد ستتحقق ميدانياً

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

صرح مساعد الرئيس الأذربيجاني ومدير دائرة الشؤون الاقتصادية وسياسات التطوير الابتكاري بالديوان الرئاسي شاهمار موسموف في كلمة ألقاها خلال المشاورات الإقليمية المنعقدة في ولاية كويكول 12 يونيو اليوم بأن النتائج والمخرجات الأساسية للبرنامج الحكومي الجديد للقطاع الزراعي ستتبلور بشكل مباشر في المناطق والميدان.

وأوضح موسموف أن الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة الإنتاجية وتطبيق نظم الري الحديثة وتحسين سلالات الماشية وتوسيع القدرات اللوجستية وتأسيس مصانع التصنيع لا تقع على عاتق الهيئات الحكومية فحسب، بل وتتطلب تضافر جهود المزارعين ورجال الأعمال والمستثمرين أيضا.

وأضاف مساعد الرئيس أن الهدف الأسمى من هذه المشاورات الإقليمية هو مناقشة المهام والخطط مع أصحاب المصلحة والاستماع إلى مقترحات المزارعين لتقييم الوضع الراهن وتدقيق آليات تنفيذ البرنامج.