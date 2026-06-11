نائبة وزير الزراعة: تحديد 22 ولاية مستهدفة لرفع إنتاجية القمح

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أعلنت نائبة وزير الزراعة الأذربيجانية إلهامة قديموفا في كلمتها خلال المشاورات الإقليمية لمنطقة داغليق شروان الاقتصادية المنعقدة في ولاية إسماعيللي 12 يونيو اليوم أن زيادة إنتاج القمح ورفع إنتاجيته يمثلان أحد أهم محاور "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030".

وأوضحت قديموفا أنه تم تصنيف المناطق بناءً على إمكاناتها الزراعية وبنيتها التحتية، حيث جرى تحديد 22 ولاية كولايات مستهدفة رئيسية من بينها ولاية أقصو بهدف رفع متوسط الإنتاجية فيها إلى 50 قنطاراً للهكتار وإلى 30 قنطاراً في الولايات الديمية التي تعتمد على مياه الأمطار مثل ولايات إسماعيللي وشاماخي وقوبوستان.

وأضافت نائبة الوزير أن آليات الدعم ستشمل تغطية فوائد القروض الممنوحة للمزارعين للمحاصيل السنوية بما لا يتجاوز 19 في المائة من ميزانية الدولة وتقديم دعم إضافي للمزارعين والمطاحن عن كل طن من القمح المنتج باستخدام تقنية التسوية بالليزر، مؤكدة على أهمية التحليل الصحيح للتربة واختيار البذور لضمان استدامة الإنتاج.