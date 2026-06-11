عقد مشاورات إقليمية في زنكيلان لمناقشة البرنامج الحكومي لتطوير الزراعة والثروة السمكية محدث

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

انطلقت في مدينة زنكيلان 12 يونيو اليوم مشاورات إقليمية لمناقشة "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" المعتمد بالمرسوم الرئاسي الصادر في 25 مايو 2026.

وتأتي هذه الفعالية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في الاجتماع المخصص للقضايا الزراعية المنعقد في مايو الماضي وبهدف ضمان تنفيذ التدابير الواردة في البرنامج الحكومي بشكل منسق ومرن وفعال على مستوى المناطق.

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الحكومية ذات الصلة إلى جانب المزارعين ورجال الأعمال من ولايات زنكيلان وجبرائيل وقبادلي وأغدام وفضولي وخوجالي وخوجاوند وشوشا وكلبجار ولاتشين.

وقدم الممثل الخاص للرئيس بولايات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان واوحد حاجييف معلومات مفصلة حول الأولويات والأهداف الرئيسية للبرنامج الحكومي الجديد، مشيراً إلى أنه يهدف إلى زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي.

ومن جانبه، استعرض وزير الزراعة مجنون محمدوف النتائج المحققة والتحديات القائمة وأهداف التطوير للفترة المقبلة، موضحاً أن البرنامج يشمل زيادة إنتاجية المحاصيل وتوسيع نطاق التأمين الزراعي وتطوير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إضافة إلى الرقمنة الكاملة للخدمات الزراعية، مستعرضاً المشاريع المنفذة والمجمعات الزراعية القائمة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قدم مدير مركز البحوث الزراعية رشاد حسينوف عرضاً توضيحياً لأبعاد البرنامج الحكومي، بينما تحدث المسؤول في وكالة موارد المياه رفيق أصلانوف عن الأهمية البالغة للاستخدام الفعال للمياه وتطوير البنية التحتية للري والمشاريع المائية المنفذة في الأراضي المحررة.

كما تناول الممثل الخاص للرئيس بولايات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف البنية التحتية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يكمن في بناء إنتاج زراعي تنافسي وموجه نحو التصدير وقائم على التقنيات الحديثة.

وفي الختام، أعرب رجال الأعمال المشاركون عن تقديرهم للدعم الحكومي، بينما شدد المجتمعون على أهمية إحلال الإنتاج المحلي محل المنتجات المستوردة ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي والبدء الفوري في تنفيذ المهام الموكلة للقطاع الخاص.