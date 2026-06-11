والي كويكول: ارتفع إنتاج العنب بنسبة 28.6 في المائة

قويقول، 12 يونيو، (اذرتاج)

أعلن رئيس السلطة التنفيذية لولاية كويكول وقار نوروزوف عن زيادة المساحات المزروعة بالحبوب لحصاد عام 2026 بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 5387 هكتار وذلك خلال المشاورات الإقليمية المنعقدة في كويكول 12 يونيو اليوم لمناقشة البرنامج الحكومي للأعوام 2026-2030.

وأوضح نوروزوف أن زراعة الحبوب والأعناب تمثلان الركيزتين الأساسيتين للقطاع الزراعي في الولااية مضيفا أن إنتاج الحبوب لعام 2025 بلغ 14916 طن بمتوسط إنتاجية 30.7 قنطاراً للهكتار، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع إنتاج الكروم البالغة مساحتها 718 هكتاراً بنسبة 28.6 في المائة ليصل إلى 4633 طن خلال العام الماضي.