قتلى جراء هجوم على الشرطة في باكستان

باكو، 12 يونيو، (اذرتاج)

أسفرت سلسلة هجمات وقعت في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة شينخوا انه قد قُتل ضابط شرطة في منطقة آزاد مندي التابعة لمديرية بنو إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. كما تعرض عنصر شرطة آخر لهجوم أمام منزله في منطقة سيدغي باكا خيل.

وصف المسؤولون الحادثين بأنهما عملان إرهابيان وأكدوا أن عمليات البحث والتحري ما زالت مستمرة في المناطق المعنية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.