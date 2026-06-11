عرض الفيلم الوثائقي "حيدر علييف: ترجمة حال"

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

شهد مركز حيدر علييف في 12 يونيوعرضاً أولياً للفيلم الوثائقي "حيدر علييف: ترجمة حال" بهدف المساهمة في دراسة ونشر الإرث السياسي ومفهوم الهوية الوطنية للزعيم القومي حيدر علييف.

ويستعرض الفيلم الذي أنتجه مركز "ريال" للتحليل والمعلومات وتولى تأليفه المدير العام لقناة ريال تي وي مير شاهن أغاييف بدعم المجلس الأذربيجاني السمعي البصري التسلسل الزمني للتاريخ الحديث للبلد عبر أدوات تعبير سينمائية وفنية فريدة.

ويعتمد العمل الممتد 55 دقيقة على خطابات ومقابلات نادرة للزعيم الراحل ومواد أرشيفية حصرية تسلط الضوء على التحولات السياسية المعقدة بنهاية القرن العشرين وانهيار الاتحاد السوفيتي ومراحل تأسيس الدولة المستقلة لتعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.