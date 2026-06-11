وزارة الخارجية الإيرانية: تمت الموافقة على البنود الأساسية لاتفاق مع الولايات المتحدة

باكو، 12 يونيو، (اذرتاج)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن معظم بنود الاتفاق المتعلق بحل النزاع بين إيران والولايات المتحدة قد تمت الموافقة عليها بالفعل، رغم ما وصفه بالمواقف المتناقضة لواشنطن، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "Press TV".

قال بقائي ان "النص الأساسي شبه مكتمل والمشكلة دائما تكمن في الموقف الأمريكي المتناقض الذي يسبب ارتباكا وإخلالا بالعملية".

وأضاف أن جميع المعلومات المتعلقة بمكان وزمان الاتفاق لا تزال مجرد تكهنات. كما أشار إلى أن الوسطاء من قطر وباكستان يواصلون جهودهم، لكن العملية الدبلوماسية تعطلت بسبب ما وصفه بالعدوان الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح سابقا للصحفيين في البيت الأبيض بأن عدة بنود من الاتفاق مع إيران تم التوافق عليها من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، لكنه أكد استمرار الحصار البحري على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.