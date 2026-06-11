قراباغ وزنكزور الشرقية: تنفيذ 43 مشروعا استثماريا على مساحة 6876 هكتار

زنكيلان، 12 يونيو، (أذرتاج)

صرح وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف خلال اجتماع إقليمي في زنكيلان حول منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين بأنه يتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لجذب الاستثمارات الخاصة في مجال الزراعة وإنشاء الأجروباركات في الأراضي المحررة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير أبلغ أنه تم في إطار مناقصات الاستثمار الأولية توقيع عقود مع 43 مستثمرا على مساحة 6876 هكتار من الأراضي وتشكّل التزام استثماري إجمالي بقيمة 69 مليون مانات.

وأشار الوزير إلى أنه في المرحلة التالية تم تقييم مشاريع جديدة على مساحة 12960 هكتار وأن إنشاء بساتين كبيرة ومجمعات تربية المواشي وإنتاج الألبان في قراباغ وزنكزور الشرقية مستمر.

وأضاف محمدوف أن من بين أولويات عام 2026 توفير الأراضي الزراعية والمراعي للسكان الذين يتم توطينهم وتوسيع التعاونيات وتنفيذ مناقصات استثمارية جديدة وتشكيل تجمعات صناعية زراعية.

وذكر الوزير أنه من المخطط إنشاء مجمع للبستنة وتربية المواشي على مساحة 3000 هكتار في منطقة أقدام، إضافة إلى مجمع لتربية وإنتاج الألبان وتربية المواشي الأصيلة على مساحة 2100 هكتار.