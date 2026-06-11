وزير الزراعة: أكثر من 83 ألف هكتار المزارع في الأراضي المحررة تُعاد إلى الدورة الاقتصادية

زنكيلان، 12 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف في المشاورة الإقليمية بشأن منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المنعقدة في زنكيلان ان إجراءات شاملة في اتجاه إدارة الأراضي وتوسيع الاستيطان تنفذ في الأراضي المحررة.

أفادت أذرتاج أن الوزير محمدوف أشار الى مواصلة الأعمال في اتجاه تطهير 83.1 ألف هكتار من الأراضي من الألغام وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.

وأكد محمدوف أنه يتم تطبيق نموذج استخدام الأراضي على أساس الإيجار طويل الأمد في المنطقة، كما تُستخدم آليات توزيع الأراضي والتعاونيات في قرى آغالي الزنكيلانية وبالليجة وخان يوردوالخوجاليتين وزابوخ اللاتشينية من أجل التنظيم الفعّال للأنشطة الزراعية.

وأضاف الوزير أنه "وُضع في أبريل 2021 حجر الأساس لأول مشروع "القرية الذكية" في قرية آغالي لزنكيلان وهذا النموذج يساهم في تشكيل استيطان مستدام ونشاط اقتصادي في الأراضي المحررة".