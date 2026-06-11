بدء أعمال الجمعية العامة للجان الأولمبية الأوروبية في بودابست

بودابست، 12 يونيو، (أذرتاج)

بدأت أعمال الجمعية العامة الـ55 للجان الأولمبية الأوروبية في العاصمة الهنغارية بودابست.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة الأولمبية الوطنية أن وفد أذربيجان يشارك في هذا الحدث الذي يستمر يومين ويمثله نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسينزاده ومدير إدارة العلاقات الخارجية أنار باقروف ومدير إدارة البرامج الدولية جيهون رحمنوف.

وتُعقد الجمعية العامة بمشاركة رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كريستي كوفنتري ورئيس اللجان الأولمبية الأوروبية سبيروس كابرالوس إلى جانب ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية للدول الأخرى حيث ستتم مناقشة عدد من القضايا.

في اليوم الأول من الاجتماع، سيتم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بـ"الألعاب الأوروبية إسطنبول 2027" التي ستقام في تركيا، كما سيتم الاستماع إلى تقارير حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 25 وكذلك تقرير رابطة اللجان الأولمبية الوطنية.

وخلال الجمعية العامة، ستقام مراسم منح جائزة "بيوتر نوروفسكي" الـ14 المخصصة لأفضل رياضي شاب أوروبي، إضافة إلى تكريم الحاصلين على وسام "الخدمات" من اللجنة الأولمبية الأوروبية.

وفي اليوم الثاني من الجمعية العامة، سيتم منح جائزة "الإكليل الأولمبي" التابعة للجنة الأولمبية الأوروبية، كما ستُعرض تقارير لجان اللجنة الأولمبية الأوروبية وتقارير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات المتعلقة بالطب ومكافحة المنشطات إلى جانب مناقشة ألعاب الدول الأوروبية الصغيرة 2027 في موناكو.

وسيُعلن في اليوم الأخير من الاجتماع أن الجمعية العامة الـ56 للجان الأولمبية الأوروبية ستُعقد في مدينة إسطنبول بتركيا.