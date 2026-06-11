وزير الزراعة الاذربيجاني : تطوير قطاع صيد الأسماك يساهم في تشكيل سلسلة إنتاج جديدة

زنكيلان، 12 يونيو، (أذرتاج)

أكد وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف أن تطوير قطاع صيد الأسماك سيساهم في تشكيل سلسلة إنتاج جديدة في البلد.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير محمدوف لفت في المشاورة الإقليمية الخاصة بمنطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المنعقدة في زنكيلان المحررة الى أن "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" ينص على توسيع البنية التحتية لتخزين ومعالجة المنتجات السمكية والزراعية.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف رفع حجم الإنتاج في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى 7.7 آلاف طن.

كما أوضح محمدوف أنه لأول مرة سيتم تطبيق نظام الدعم والإعفاءات الحكومية في هذا القطاع، إضافة إلى إنشاء مزارع جديدة لتربية الأسماك وتنظيم إنشاء مجمعات زراعية متخصصة في تربية الأحياء المائية مضيفا "أن تطوير قطاع صيد الأسماك سيساهم بشكل مهم في تشكيل سلسلة إنتاج جديدة في البلاد وتعزيز الأمن الغذائي".

كما أشار الوزير إلى أنه بالتوازي سيتم تنفيذ مشاريع مهمة لتوسيع قدرات تخزين ومعالجة المنتجات الزراعية.