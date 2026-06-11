حرس الحدود الأذربيجاني يحبط محاولة تهريب مخدرات من إيران بواسطة مسيرة

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لجهاز أمن الحدود الأذربيجاني في نطاق حرس حدود لنكران محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من إيران إلى البلد باستخدام طائرة مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الحدود أن عمليات البحث والتحري في المنطقة الحدودية أسفرت عن ضبط ومصادرة 13 كيلوغراماً و956 غرام من مادة الماريجوانا المخدرة، فيما تستمر الإجراءات العملياتية والتحقيقية للكشف عن ملابسات القضية