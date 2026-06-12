الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني: البرنامج الحكومي يسهم في تفعيل مقومات كلبجار الزراعية

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية كلبجار المحررة من الاحتلال الارميني بشير حاجييف للصحفيين عقب مشاركته في الاجتماع الإقليمي المنعقد في زنكيلان بأن "البرنامج الحكومي لتطوير قطاعات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الأحياء المائية للأعوام 2026-2030" يعد وثيقة استراتيجية هامة تهدف إلى تنمية القطاع غير النفطي وتعزيز الأمن الغذائي في البلد.

وأوضح حاجييف أن البرنامج يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المقومات الطبيعية الغنية التي تمتلكها كلبجار، لا سيما الموارد المائية الوفيرة، والمراعي الواسعة والبيئة النظيفة الملائمة لتطوير مجالات تربية الماشية ونحل العسل وصيد الأسماك.

وأشار الممثل الخاص إلى أن العمل جارٍ حالياً في كلبجار لدعم المبادرات الاستثمارية في قطاعات تربية النحل والماشية والدواجن والزراعة مؤكداً أن التدابير الواردة في البرنامج الحكومي ستوفر حافزاً إضافياً لتوسيع هذه المشاريع وجذب استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل.

وأضاف حاجييف أن الاستخدام الفعال لإمكانات كلبجار الزراعية ومصايد الأسماك في إطار هذا البرنامج سيقدم مساهمة كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السكاني المستدام فيها.