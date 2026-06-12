المجلس الوطني الأذربيجاني يقر تعديلات قانونية تخص النازحين

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

أبرم المجلس الوطني الأذربيجاني في جلسته العامة المنعقدة في 12 يونيو اليوم في القراءة الأولى مشاريع تعديلات مقترحة على قانون الإسكان وقوانين وضع الحماية الاجتماعية للنازحين.

وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تنظيم عملية إعادة توطين النازحين في الأراضي المحررة من الاحتلال وضمان حقوق الملكية الخاصة بهم وتحديد الحالات القانونية لإنهاء صفة "نازح".

وبموجب التعديلات على قانون الإسكان، يتم إنشاء آلية جديدة تحت اسم "صندوق التوطين الدائم في الأراضي المحررة" لتخصيص الوحدات السكنية التابعة لهذا الصندوق ونقل ملكيتها مباشرة إلى المواطنين المعاد توطينهم.

كما يتم وفقاً للتعديلات المقترحة تحديد حالات إسقاط صفة النازح بشكل دقيق، حيث تلتزم الدولة بتوفير مساكن بديلة تتناسب مع المعايير المحددة في مناطق إقامتهم لتأمين استعادة حقوق الملكية بالكامل وفي المقابل، يفقد الشخص صفة النازح في حال رفضه المساكن المقترحة من قبل الدولة.

وتوضح التعديلات أن فترة الامتيازات الاجتماعية المحددة بـ 3 سنوات ستحتسب من تاريخ فقدان الصفة أو رفض السكن.

كما جرى تعديل المادة الـ 5 من قانون الحماية الاجتماعية لتغيير آلية التوطين، حيث يعتبر الالتزام القانوني للدولة مستوفى بمجرد تقديم عرض السكن للمواطن، مما يضمن التوازن بين حقوق الإسكان ومصالح الأطراف الأخرى.