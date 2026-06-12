مساعد الرئيس الأذربيجاني: توقَّع جذب استثمارات بقيمة 6 مليارات مانات ضمن البرنامج الحكومي

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

صرح مساعد الرئيس الأذربيجاني شاهمار موسموف للصحفيين في كويكول بأن الهدف من الاجتماعات الإقليمية المنعقدة هو شرح المهام والأهداف الواردة في البرنامج الحكومي للأعوام 2026-2030 للمزارعين ورجال الأعمال وتوضيح آليات وحجم الدعم الحكومي المقدم.

وأشار موسموف إلى أن البرنامج يشمل 5 أولويات رئيسية و16 اتجاهاً للنشاط و86 تدبيراً محدداً مستعرضاً مستهدفات رقمية واضحة مثل زيادة مساحات الري الحديث من 130 ألف إلى 300 ألف هكتار ورفع إنتاجية القطن والقمح لتصل إلى 5 أطنان للهكتار الواحد.

وأضاف أن الدعم الحكومي لن يقتصر على الإنتاج النباتي فقط، بل وسيشمل تدابير ملموسة لتطوير الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية أيضا، مؤكداً أنه من المتوقع جذب استثمارات إجمالية بقيمة 6 مليارات مانات تساهم الدولة فيها بنحو 2ر2 ملياري مانات، بينما يضخ القطاع الخاص 7ر3 مليارات مانات.