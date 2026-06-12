الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني: تطبيق نموذج جديد يعتمد على سلاسل القيمة الكاملة في الزراعة

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

صرح الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بولايات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف للصحفيين في زنكيلان بأن قطاع الزراعة يشهد تشكيل نهج تطويري جديد يركز على الإنتاج المكثف وكفاءة التكاليف والتصنيع الموجه نحو التصدير.

وأكد حسينوف على الأهمية البالغة للمشاركة الفعالة من القطاع الخاص إلى جانب الدعم الحكومي، موضحاً أن النموذج الجديد يتجاوز مرحلة الإنتاج الأولي ليشمل تطوير سلسلة القيمة الكاملة من تصنيع وتعبئة وتخزين وخدمات لوجستية وتصدير.

وأشار إلى أنه من المستهدف جذب أكثر من 95 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في البلد، حيث جرى تخصيص 50 ألف هكتار منها لرجال الأعمال ضمن مشاريع استثمارية، في حين لا تزال هناك 24 ألف هكتار لم تُستغل بعد، الأمر الذي يعكس الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة للقطاع الخاص.