مناقشة الدلالات الفولكلورية للمناسبات الإسلامية في باكو

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

شهد قسم الفولكلور الاحتفالي وتقاليد الطهي الوطنية في معهد الفولكلور التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عقد ندوة علمية تم فيها الاستماع إلى تقرير قدمه كبير الباحثين في القسم دكتوراه في العلوم الفيلولوجية الأستاذ المساعد غالب سايلوف تحت عنوان "الدلالات الفولكلورية للمناسبات المرتبطة بالدين الإسلامي".

وأوضح المقرِّر في كلمته أن المناسبات الإسلامية تمثل ظواهر ثقافية تحمل معاني روحية واجتماعية ورمزية عميقة تعبر عن علاقات الإنسان بالخالق والمجتمع وعالمه الداخلي.

وأشار إلى أن المناسبات الإسلامية في الثقافة الشعبية الأذربيجانية تشكلت في سياق تفاعل متبادل مع الأعياد التقليدية حيث دخلت عناصر إسلامية في عيد نوروز وتكاملت مكونات التقاليد الشعبية في الطقوس الإسلامية.

كما جرى التأكيد على أن المناسبات الدينية أصبحت جزءا مهما من الحياة الاجتماعية والثقافية بعد نيل أذربيجان استقلالها، حيث تبنى دلالات مناسبات مثل عيد الأضحى وشهر رمضان على تكامل الإنسان الروحي والتضامن الاجتماعي وحفظ الذاكرة الثقافية والقيم المعنوية.