شوشا تستضيف منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في منظمة الدول التركية محدث

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

عُقد في مدينة شوشا منتدى المنافسة لرؤساء هيئات المنافسة في بلدان منظمة الدول التركية بتنظيم الوكالة الحكومية لمكافحة الاحتكار ومراقبة السوق الاستهلاكية التابعة للرئيس الأذربيجاني.

وشهد المنتدى تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين سلطات المنافسة وتطبيق سياسات المنافسة وتعزيز التكامل الإقليمي في فضاء المنظمة.

وحضر الفعالية رؤساء وممثلو هيئات المنافسة من أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وهنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلى جانب نائب الأمين العام للمنظمة ميرى موكاجان.

وأكد المتحدثون في الافتتاح ومنهم رئيس الوكالة إيلنور باقروف ونائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني صمد بشيرلي أن المنتدى يستهدف تنسيق الرؤى وتبادل الخبرات القانونية والمؤسسية فيما تلت الافتتاح جلسة حوارية برئاسة النائب الأول لرئيس الوكالة جعفر بابايف تمحورت حول تطوير سياسة المنافسة وتشكيل فضاء اقتصادي موحد وتنافسي في بلدان المنظمة.