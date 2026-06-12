الخريجة الوحيدة من مدرسة كلبجار الحرة تدخل التاريخ عشية إقامة حفل "الجرس الأخير"

كلبجار، 13 يونيو، أذرتاج

أعربت الخريجة الأولى والوحيدة في مدرسة بهمن جعفروف الثانوية رقم 1 بمدينة كلبجار عاصمة ولاية كلبجار المحررة نزرين أتاكيشييفا عن فخرها ومسؤوليتها الكبيرة لكونها الطالبة الوحيدة التي تتخرج في المدينة بكاملها.

وقبيل حفل "الجرس الأخير" المقرر إقامته لأول مرة في كلبجار بعد تحريرها، أوضحت أتاكيشييفا أنها رغم كونها الطالبة الوحيدة في الفصل، لم تشعر أبدا بالوحدة بفضل الرعاية والاهتمام الكبيرين من المعلمين وإدارة المدرسة.

وأكدت الخريجة أنها تمثل بمفردها اليوم مسيرة إعادة بناء وإعمار كلبجار والإيمان بمستقبلها، مشيرة إلى أن الدراسة في مسقط رأسها أتاحت لها فرصة إدراك المعنى الحقيقي لحب الوطن ومبدية اعتزازها بأن تظل في الذاكرة بصفتها الخريجة الوحيدة للمدينة.