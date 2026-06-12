انطلاق مهرجان "ناين سينسز" الدولي الـ 3 للممارسات الروحية والجسدية لعام 2026 في باكو

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

شهدت العاصمة باكو افتتاح مهرجان "ناين سينسز" الدولي الـ 3 للممارسات الروحية والجسدية لعام 2026 الذي يعقد تحت شعار "من الجذور إلى التطور" بدعم نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ومؤسسة مركز "ناين سينسز" للفنون ورئيسة اتحاد اليوغا الأذربيجاني ليلى علييفا.

وأوضحت المديرة الأكاديمية للمركز ناتاليا جوكوفا في كلمتها الافتتاحية أن الحفاظ على التوازن الداخلي والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية يكتسب أهمية خاصة في ظل وتيرة الحياة الحديثة السريعة مشيرة إلى أن المهرجان يمثل مساحة تلتقي فيها العلوم القديمة بالممارسات المعاصرة.

ويجمع المهرجان هذا العام نحو 1500 مشارك و80 خبيرا من مختلف بلاد العالم حيث تشهد منصات العاصمة ومجمع "سي بريز" السياحي على مدار 3 أيام تقديم محاضرات ودروس احترافية وجلسات تأمل وعلاج بالفن وأمسيات موسيقية.

ويستمر المهرجان حتى 14 يونيو بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين الدوليين في مجالات اليوغا وعلم النفس والتطوير الذاتي أبرزهم إمرام كريا ونرجس علييفا وبافيل بيسكاريوف وبهارات تاكور.